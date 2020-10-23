"8. Boğaziçi Film Festivali" başladı
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"8. Boğaziçi Film Festivali" başladı

23.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:08

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", sinemaseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", sinemaseverlerle buluştu.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımların izleyiciye sunulacağı festivalin açılışı, dünyaca ünlü İranlı yönetmen Majid Majidi'nin "Güneşin Çocukları" filmi ile yapıldı. Film, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında akşam seansında gösterildi.

Gösterim öncesinde konuşan festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, "Majid Majidi'yi biz 5. yılımızda festivalimizde ağırlamıştık bugün de sevdiğimiz bir yönetmenden iyi bir film seçtik sizler için, umarım beğenirsiniz, iyi seyirler." diye konuştu.

Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması'nda yer alan "3 Yol Ayrımı", "Ceuta Kapısı", "Ve Akşam Olur", "Gözler Üstünde", "Portakal Çiçekleri Tomurcuklanırken", "Carthage Kartalları", "Altın Düğmeler" ve "Köpekler" filmlerinin gösterimleri Beyoğlu Sineması'nda, "Odaklan Babaanne", "Zana", "Adliye" filmleri ise Kadıköy Sineması'nda gerçekleşti.

Festivalde yer alan "Nasipse Adayız" filminin gösterimi ise film ekibinin katılımıyla yapıldı.

Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sineması'nda "Koku", "Kumbara", "Flaşbellek" ve "Şeytan Yoktur" filmleri, Kadıköy Sineması'nda ise "İçimdeki Ada", "Vahşi Bölge", "Kurye" ve "Kız Kardeş" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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