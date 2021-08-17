8 Ball Pool, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!
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8 Ball Pool, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!

8 Ball Pool, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

iOS ve Android platformlarının Miniclip imzalı sevilen oyunu 8 Ball Pool, Candy Crush ve Pokemon Go'yu geride bırakara, dünya çapında büyük bir başarıya imza attı.

Dijital oyun şirketi Miniclip tarafından Ekim 2010'da iOS ve Android mobil cihazları için yayınlanan çevrimiçi bilardo oyunu 8 Ball Pool Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek büyük bir başarıya imza attı.

BUGÜNE KADAR 796 MİLYONDAN FAZLA KEZ İNDİRİLDİ

8 Ball Pool ilk çıktığında, aylık 20 milyon ziyaret aldı ve 2013 yılında ise 8 Ball Pool mobil olarak piyasaya sürüldü. Dünya çapında her ay 260 milyon saat oynama süresine sahip bilardo oyunu, bugüne kadar 796 milyon kez indirildi. Oyun, 2014 yılında en çok indirilen mobil bilardo oyunu oldu.

8 Ball Pool, Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı!

Popüler bilardo oyunu, daha önce Candy Crush ve Pokemon Go gibi oyunları geçerek İngiltere'deki App Store'un en çok hasılat yapan oyunları arasında yer aldı.

Miniclip, oyuncuların Guinness Dünya Rekorları başarısını kutlamaları için başlatılan 'Yüksek Skor' etkinliği devam ediyor. Etkinlik, 19 Ağustos 2021'de sona erecek.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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