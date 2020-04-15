8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı - Haber
Burhan Yılmaz, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa

8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

Bursa'da kirasını ödeyemediği için ev sahibinin dışarıya atıldıktan sonra 8 aydır dışarıda yatıp kalkan 58 yaşındaki Burhan Yılmaz isimli vatandaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bakım evine yerleştirildi.

15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:07
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 aydır sokaklarda yatıp kalan 58 yaşındaki Burhan Yılmaz isimli vatandaşa polis ve zabıta ekipleri sahip çıktı. Sokakta kalan vatandaş polislerin devreye girmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bakım evine yerleştirildi.

ARTIK SICAK BİR YUVASI OLACAK

Bursa'nın İnegöl İlçesinde otogarda aylardır yatıp kalan Burhan Yılmaz'a ailesi ve çocukları sahip çıkmazken, kirasını ödeyemediği için ev sahibi de dışarıya attı. 8 aydır dışarıda yatıp kalkan Yılmaz'a devlet sahip çıktı. Otogar karşısında uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelerek yardım isteyen vatandaşın artık sıcak bir yuvası olacak.

8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

"DEVLETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Polislerin devreye girmesiyle Burhan Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi bakım evine götürüldü. Polis ve zabıtaya teşekkür eden Burhan Yılmaz şunları söyledi: "8 aydır dışarıda yatıp kalkıyorum, bana çocuklarım ve ailem sahip çıkmadı. Ev kirasını ödeyemediğim için ev sahibim de beni evden çıkardı. Eşyalarımı bile alamadım. Aylardır dışarıdayım, soğuklarda yaşıyorum. Sonunda polislerimizin yanına geldim durumumu anlattım. Allah razı olsun onlar da benimle yakından ilgilendi, gerekeni yaptılar. Devletimize çok teşekkür ediyorum Allah kimseyi evsiz barksız bırakmasın."

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haber
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haber
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür Haber
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haber
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haber
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haber
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ece Erken, Instagram hesabını kullanmama kararı aldı
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ece Erken Ebru Polat İçişleri Bakanı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 12:20:42. #1.15#
title