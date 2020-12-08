8 Aralık MasterChef menüsü! MasterChef ayva Tatlısı nasıl yapılır? En kolay ayva tatlısı tarifi!

Farklı lezzetler ile servis edilen, az malzemeli tatlı nasıl yapılır? 8 Aralık MasterChef menüsü! MasterChef ayva Tatlısı nasıl yapılır? En kolay ayva tatlısı tarifi!

MASTERCHEF AYVA TATLISI TARİFİ!

Malzemeler;

2 adet büyük boy ayva

8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı vişne suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1/2 adet limonun suyu

Servisi için:

100 gram kaymak

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Ayva Tatlısı Tarifinin Püf Noktası

Ayvalar sıcakken kaymak üzerinde eriyebileceğinden, oda sıcaklığında biraz dinlendirdikten sonra üzerine koymaya özen gösterin. Tencereniz geniş değilse su oranını azaltabilirsiniz, ayvalar su çektikçe rengi açık kalacaktır.

Ayva Tatlısı Tarifinin Pişirme Önerisi

Ayva tatlısını; 30 dakika tencerede ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika daha pişirerekkaramelize bir tat elde edebilirsiniz. Hem rengi daha koyu hem de lezzeti daha güçlü olacaktır.

Ayva Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Kararmaması için limonlu su içine kabuklarıyla birlikte yerleştirin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.

Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlarını de tencereye yerleştirin.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte su kaynayınca dek pişirin.

Kaynayan suya vişne suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

Yaklaşık bir saat sonra suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Pişen ayvaları servis tabağına alın ve tencerede kalan şerbetinden hafifçe üzerine sürün. Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin.