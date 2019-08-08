8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü kutlu olsun! Dünya Kedi Günü nedir?

08.08.2019 14:12

Resmi olmayan tatil günü kabul edilen Uluslararası Kedi Günü, ilk olarak Japonya'da ortaya çıktı. Dünya Kedi Günü ne zaman kutlanıyor? Uluslararası Kedi Günü tarihi…

ULUSLARARASI KEDİ GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Uluslararası Kedi Günü, her yıl 8 Ağustos'ta Dünya çapında kutlanan resmi olmayan tatil günüdür. 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından özel bir gün olarak kabul edildi.

Uluslararası Kedi Günü, bazı ülkelerde Dünya Kedi Günü olarak da bilinir ve ortaya çıktığı günden bu yana daha geniş bir alana yayılmış büyük ilgi görmüştür. Çoğu ülke 8 Ağustos'ta bu resmi olmayan tatili beklerken, Rusya 1 Mart Ulusal Kedi Günü'nü ve ABD, 29 Ekim'de hem Uluslararası Kedi Günü'nü hem de kendi Ulusal Kedi Gününü kutladı.

KEDİ GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Uluslararası Kedi Günü, minik dostlarımız için farkındalık yaratmanın ve onlara yardım etmenin, onları korumanın yollarını öğrenmek için kutlanan bir gündür. Kedi Günü, 22 Şubat'ta Japonya'da ortaya çıkan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran, dünyanın dört bir yanındaki insanların kedi fotoğraflarını ve videolarını paylaştığı git gide büyüyen resmi olmayan tatil günüdür.