8-14 Temmuz haftası burç yorumları

KOÇ: Aile, ev, kardeş konuları haftanın ana teması. İş ve kariyer konularındaki sorumluluklarla, aileye ait sorumluluklar arasında kalabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla sert diyaloglara dikkat. Kendinizi duygusal anlamda adadığınız konularda fazla hayalci değilseniz, istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

BOĞA: Doğru stratejiyi geliştiremezseniz sizin için otorite konumunda olan insanlarla ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişimde yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat. Duygularınız sizi sorumluluk almaya yöneltebilir. Bekarlar için yakın çevreden ani bir aşk fırsatı çıkabilir. Maddi anlamda da ani şans var.

İKİZLER: Hafta başında maddi konularla ilgilenirken, hafta sonu daha çok kendinize ve dış görünüşünüze odaklanabilirsiniz. Sorumluluklarınıza ve zorluklara karşı, daha duygusal ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak güzel çözümler üretebilirsiniz. Geçmişte yapılan iyiliklerin karşılığı aniden gelebilir.

YENGEÇ: Haftanın ilk yarısı daha dışa dönük ikinci yarısı ise daha içe dönük olabilir, evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Sorumluluklar ağır gelebilir. Ancak taşın altına elini koyanlar için hayatta istedikleri noktaya gelme fırsatı mevcut. Özellikle bu hafta realist istek ve hayallerinizin gerçekleşmesi mümkün.

ASLAN: Haftanın ilk yarısı içe dönük, ikinci yarısı ise oldukça sosyal olabilirsiniz. Etrafınızdaki kadınların aracılığıyla maddi veya aşk anlamında fırsatlar çıkabilir. Bu hafta özellikle kalp sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Duygularınızagüvenirseniz, sizi ulaşmanız gereken hedefe yönlendirdiğini göreceksiniz.

BAŞAK: Arkadaşlarınızla bol bol gezmek isteyebilirsiniz. Hafta ortasından itibaren, kariyer ve konumunuza odaklanabilirsiniz. Kendinizi adadığınız ve sorumluluğunu aldığınız konularda hedefinize ulaşabilirsiniz. Ek gelir, miras gibi konularda ani fırsat çıkabilir. Duygusal anlamda hayal kırıklığına dikkat.

TERAZİ: Aile ve ev konularındaki sorumluluklar ağır gelebilir. Ani tartışmalar yaşanabilir. Gelecek olan bereketli para ile;hem eşinizle, hem ortak çalıştığınız insanlarla çok uyumlu ve huzurlu olabilir, tüm sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Hafta sonu kısa veya uzun yolculuğa çıkabilirsiniz.

AKREP: Uzak yerlere yolculuk yapabilir, hukuki konularla ilgilenebilirsiniz. Özellikle yaratıcı işler yapanlar ile; çocuklarla, borsayla ilgili çalışanlar için hedefledikleri zirveye ulaşma şansı var. Özellikle etrafınızdaki kadınlardan destek alabilirsiniz. Fazla para harcama ihtimaline karşı dikkatli olun.

YAY: Ek kazançlar, krediler haftanın ana konusu. Yapacağınız bereketli bir anlaşmayla ev ve aile konularındaki sorunları çözebilirsiniz. Bu olumlu gelişme dış görünüşünüze bile canlılık katabilir. Kendinizi adadığınız konularda da ani fırsat çıkabilir. Fırsatın büyüklüğü, aldığınız sorumlulukla orantılı.

OĞLAK: Aile, ev konularına daha farklı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Sorumluluğunu aldığınız ve emek verdiğiniz konularda şans yakalayabilirsiniz. Büyükler veya üstünüz pozisyonundakilerle anlaşmak zor olabilir. Yakın çevreniz sayesinde, maddi durumu iyi eş adayı ile tanışabilirsiniz.

KOVA: Hafta başı rutin, haftanın ikinci yarısı daha aktif geçebilir. İletişimde yanlış anlaşılmalara dikkat. Çalışanların kazançlarında artış olabilir. Geçmişte kadınlara yaptığınız iyiliklerin olumlu dönüşlerini alabilirsiniz. Şans oyunları, borsa gibi konularda fırsat var. Bekarlar yeni bir aşka yelken açabilirler.

BALIK: Hafta başı daha bireysel, hafta ortasından itibaren ise, daha çok aile odaklı olabilirsiniz. Eş veya ortağınızla iletişimde zorlanabilirsiniz. Üstünüz konumundakilerle iletişimde stratejik davranabilmek önemli. Emek verdiğiniz ve sorumluluğunu aldığınız konuların maddi karşılığı gelebilir.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir.

Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.

Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç