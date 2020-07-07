7YÜZ'ün yeni hikayesi: Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ı buluşturdu
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7YÜZ'ün yeni hikayesi: Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ı buluşturdu

Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düş-e-medikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır'ın yollarının Ceren'le kesişmesiyle değişen hikâyelerinin anlatıldığı İnsanlar İkiye Ayrılır; oldukça sert bir sistem eleştirisi.

7YÜZ'ün yeni hikayesi: Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ı buluşturdu
07.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:58

BluTV'nin çok sevilen, 7 bölümden oluşan antolojik dizisi 7YÜZ dünyasına ait yeni bir hikaye ve bir sinema filmi olarak tasarlanan projenin tasarımcı, yönetmen ve senarist koltuğunda 'Karışık Kaset' (2014) filminden tanıdığımız Tunç Şahin oturuyor.

Gelecek kış vizyona girmesi planlanan filmin başrollerinde yer alan Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'a Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu, Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

Kaynak: Bültenler

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