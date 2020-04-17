78 yaşındaki ünlü iş insanı koronayı yendi
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İstanbul Bilim Üniversitesi, Kilis, Magazin

78 yaşındaki ünlü iş insanı koronayı yendi

Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yaşar Aktürk 20 gün önce yakalandığı korona virüsü yendi

17.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:32
78 yaşındaki ünlü iş insanı koronayı yendi

Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Yaşar Aktürk 20 gün önce yakalandığı korona virüs tedavisiyle yattığı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Şişli Florance Nightingale Hastanesi'nden taburcu oldu. 78 yaşında koronayı yenen iş adamı, eşi Alev Aktürk, kızı Aslı Aktürk Pehlivanlar ve damadı Bora Pehlivanlar tedavi sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Aktürk ailesi, başta Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, 18, 19, 20. dönem Bursa Milletvekili ve Devlet eski Bakanı Sayın Cavit Çağlar& ; Bilfen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Grup Florance Nightingale Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Cemşid Demiroğlu& ; olmak üzere hastanede büyük özveri ve emekle yoğun bakım ve servis sürecinde kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerini iletti.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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