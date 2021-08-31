78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik proje bölümü "Venice VR Expanded İstanbul" yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik proje bölümü "Venice VR Expanded İstanbul" yarın başlıyor

78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik proje bölümü 'Venice VR Expanded İstanbul' yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

78. Venedik Film Festivali bünyesinde sanal gerçeklik (VR) projelerinin yarıştığı Venice VR Expanded Uydu Programı festivalle eş zamanlı olarak 1-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

78. Venedik Film Festivali bünyesinde sanal gerçeklik (VR) projelerinin yarıştığı Venice VR Expanded Uydu Programı festivalle eş zamanlı olarak 1-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Etkinlik, sanal gerçekliği sanatsal ve yaratıcı bir mecra olarak yeni nesillere tanıtmak amacıyla kurulan Euromersive Turkey'nin çatısı altında, Virgile Film ve Raptor Dance Studios koordinatörlüğünde yarın başlayacak.

Salon İKSV ve Kolektif House'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve atölyelerle zenginleşen etkinliğin biletleri Passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Etkinliğin içeriği hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Virgile Film şirketinin kurucusu Virgile Mangiavillano, sinema ve yeni teknoloji arasında köprü kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, sanal (arttırılmış) gerçekliği Türkiye'de geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mangiavillano, etkinlikte 32 yapımın yer aldığını belirterek, "Amacımız Türkiye'de bu sektörü geliştirerek Türkiye'den de sanal gerçeklik alanında sanatçılar çıkartmak. 3-4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek panellerle ilginin buraya odaklanmasını istiyoruz. Özellikle gençlere sesleniyorum, 19 gün boyunca prestijli bir seçkiyle VR deneyiminin tadını çıkartabilirler." dedi.

Bu yılki etkinlikte 40'a yakın eserin çoğu ödül için yarışırken, bir kısmı yaratıcı VR endüstrisinin en iyi örneklerini ve Biennale College programından belli başlı çalışmaları içeriyor.

Artırılmış Gerçeklik üzerine sunumlar ve konuşmalar

Etkinlikle eşzamanlı olarak artırılmış gerçeklik üzerine düşünmek, tartışmak ve yaratmak için bir dizi atölye çalışmaları ve sunumlar ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Bahçeşehir ve Medipol üniversitelerinde görev yapan öğretim görevlisi Oytun Kal, yeni teknolojiler ve sürükleyici film yapım metodolojileri hakkında 3 Eylül'de sunum yapacak. Tiyatro ve performans sanatçısı Selen Lun, sanal gerçeklik ve pandomim ilişkisi üzerine 4 Eylül'de bir atölye çalışması yapacak.

Etkinlik, Datagate, Oda Studios, Akkaş&Partners ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin desteğinde; Salon İKSV ve Kolektif House'un mekan partnerlerliğinde gerçekleşecek.

Bu yılki festivalin donanım desteği ise, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin SATPARK ve Özyeğin Üniversitesi'nin ÖzU VR Laboratuvarı tarafından sağlanacak.

Etkinliğin biletleri festival içeriğine 50 dakika erişim sağlarken katılımcılar projeler içerisinden deneyimlemek istediklerini seçebiliyor. Etkinlikte yer alan projeler orijinal dillerinde ve bir kısmı ise İngilizce altyazılı sunulacak.

Etkinlik sırasında kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım arasında UV ve dezenfektanlarla dezenfekte edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Derya Baykal Mesut Akusta
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik proje bölümü "Venice VR Expanded İstanbul" yarın başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 22:26:35. #1.14#

title