78. Venedik Film Festivali sanal gerçeklik proje bölümü "Venice VR Expanded İstanbul" yarın başlıyor

78. Venedik Film Festivali bünyesinde sanal gerçeklik (VR) projelerinin yarıştığı Venice VR Expanded Uydu Programı festivalle eş zamanlı olarak 1-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

78. Venedik Film Festivali bünyesinde sanal gerçeklik (VR) projelerinin yarıştığı Venice VR Expanded Uydu Programı festivalle eş zamanlı olarak 1-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Etkinlik, sanal gerçekliği sanatsal ve yaratıcı bir mecra olarak yeni nesillere tanıtmak amacıyla kurulan Euromersive Turkey'nin çatısı altında, Virgile Film ve Raptor Dance Studios koordinatörlüğünde yarın başlayacak.

Salon İKSV ve Kolektif House'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve atölyelerle zenginleşen etkinliğin biletleri Passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Etkinliğin içeriği hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Virgile Film şirketinin kurucusu Virgile Mangiavillano, sinema ve yeni teknoloji arasında köprü kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, sanal (arttırılmış) gerçekliği Türkiye'de geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mangiavillano, etkinlikte 32 yapımın yer aldığını belirterek, "Amacımız Türkiye'de bu sektörü geliştirerek Türkiye'den de sanal gerçeklik alanında sanatçılar çıkartmak. 3-4-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek panellerle ilginin buraya odaklanmasını istiyoruz. Özellikle gençlere sesleniyorum, 19 gün boyunca prestijli bir seçkiyle VR deneyiminin tadını çıkartabilirler." dedi.

Bu yılki etkinlikte 40'a yakın eserin çoğu ödül için yarışırken, bir kısmı yaratıcı VR endüstrisinin en iyi örneklerini ve Biennale College programından belli başlı çalışmaları içeriyor.

Artırılmış Gerçeklik üzerine sunumlar ve konuşmalar

Etkinlikle eşzamanlı olarak artırılmış gerçeklik üzerine düşünmek, tartışmak ve yaratmak için bir dizi atölye çalışmaları ve sunumlar ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Bahçeşehir ve Medipol üniversitelerinde görev yapan öğretim görevlisi Oytun Kal, yeni teknolojiler ve sürükleyici film yapım metodolojileri hakkında 3 Eylül'de sunum yapacak. Tiyatro ve performans sanatçısı Selen Lun, sanal gerçeklik ve pandomim ilişkisi üzerine 4 Eylül'de bir atölye çalışması yapacak.

Etkinlik, Datagate, Oda Studios, Akkaş&Partners ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi'nin desteğinde; Salon İKSV ve Kolektif House'un mekan partnerlerliğinde gerçekleşecek.

Bu yılki festivalin donanım desteği ise, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin SATPARK ve Özyeğin Üniversitesi'nin ÖzU VR Laboratuvarı tarafından sağlanacak.

Etkinliğin biletleri festival içeriğine 50 dakika erişim sağlarken katılımcılar projeler içerisinden deneyimlemek istediklerini seçebiliyor. Etkinlikte yer alan projeler orijinal dillerinde ve bir kısmı ise İngilizce altyazılı sunulacak.

Etkinlik sırasında kullanılan tüm ekipmanlar, her kullanım arasında UV ve dezenfektanlarla dezenfekte edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref