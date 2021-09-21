77 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı - Haberler
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77 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
77 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde C.K. (12) adlı erkek çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Remzi Eğitmenoğlu (77) tutuklandı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde C.K. (12) adlı erkek çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Remzi Eğitmenoğlu (77) tutuklandı.

Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşayan C.K.'nın annesi, 16 Eylül'de banyo yaptırdığı sırada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti. Anne jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, pedagog eşliğinde C.K.'nin ifadesine başvurdu. C.K., ifadesinde Remzi Eğitmenoğlu'nun para vererek kendisini kandırdığını ve 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine Eğitmenoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları reddeden Eğitmenoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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Haber: 77 yaşındaki çocuğa cinsel istismar şüphelisi tutuklandı - Haberler
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