750 çocuk Bremen Mızıkacıları'yla eğlendi!
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750 çocuk Bremen Mızıkacıları'yla eğlendi!

750 çocuk Bremen Mızıkacıları'yla eğlendi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin 13 Temmuz'da ilkini gerçekleştirdiği Bremen Mızıkacıları oyunu çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Kentin çeşitli parklarında düzenlenen etkinliklere bir ayda toplam 750 çocuk katıldı. Çocuklar Bremen Mızıkacıları'yla doyasıya eğlendi.

Lüleburgaz Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi etkinlikleri kapsamında 13 Temmuz'da başlattığı Bremen Mızıkacıları isimli kukla tiyatrosu çocukların büyük ilgisini çekti. Bir ay boyunca haftanın belirli günlerinde Lüleburgaz'ın çeşitli parklarında gerçekleştirilen Bremen Mızıkacılarına çok yoğun katılım oldu.

750 çocuğa ulaşıldı

Erdoğan Anıl Tekin ile Egemen Göksu'nun oynattığı kuklalarla kahkahanın eksik olmadığı Bremen Mızıkacıları'na oynandığı süre içerisinde toplam 750 çocuk katıldı. Kentin çeşitli bölgelerinden 750 farklı çocuk Bremen Mızıkacıları'yla eğlencenin keyfine vardı.

Ağaç yaşken eğilir!

Bununla birlikte Bremen Mızıkacıları oyunu öncesinde ise sahneye çıkan dünya, ağaç, su damlası ve çöp konteyneri maskotları çevre kirliliğine karşı dikkat çeken öğretici açıklamalar yaptı. Her biri ayrı ayrı sahneye çıkarak çocuklara çevreyi kirletmemeleri, suları boşa tüketmemeleri ve doğayı korumaları yönünde öğretici bilgilerin verildiği etkinlikte çocuklarda çevre bilinci oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: Bültenler

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