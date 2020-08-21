75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu
75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan...
21.08.2020 23:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 23:47
75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu
Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı
SİVAS - Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı.
Sivas'ta 14 Ağustos tarihinde Covid-19 tanısıyla eşi Emine Yılmaz ile tedavi altına alınan Sami Yılmaz bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiler. Sami Yılmaz Covid-19'u yenmenin mutluluğu ile hastane koridorlarında Harmandalı oynadı. Bu anlar yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: İHA