75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu 75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan...

75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı SİVAS - Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı. Sivas'ta 14 Ağustos tarihinde Covid-19 tanısıyla eşi Emine Yılmaz ile tedavi altına alınan Sami Yılmaz bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiler. Sami Yılmaz Covid-19'u yenmenin mutluluğu ile hastane koridorlarında Harmandalı oynadı. Bu anlar yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kaynak: İHA