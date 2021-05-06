75 milyon dolarlık evde lansman partisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

75 milyon dolarlık evde lansman partisi

75 milyon dolarlık evde lansman partisi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Amerika'nın en popüler emlak şirketlerinden The Oppenheim Group'un 75 milyon dolara satışa çıkardığı eve hala bir alıcı çıkmadı.

Amerika'nın en popüler emlak şirketlerinden The Oppenheim Group'un 75 milyon dolara satışa çıkardığı eve hala bir alıcı çıkmadı. Ancak bu süreçte Adnan Şen'ın eşi Begüm Şen de boş durmadı ve evin tanıtımı bir davet düzenledi. Giorgio Armani'nin yeni koleksiyonu için verilen lansman partisine ev sahipliği yapan Begüm Şen, dostlarını ağırlarken hem markanın tanıtımını yaptı hem de evi gezdirdi.

Konuklar arasında bir süredir Amerika'da bulunan Ebru Şallı da vardı. Begüm Şen'le hasret gideren Ebru Şallı, lansman partisinden detayları sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
DSÖ'den ABD'nin Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına verdiği desteğe övgü
DSÖ'den ABD'nin Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına verdiği desteğe övgü
Ebru Gündeş, yasak aşk iddialarından sonra Reza Zarrab'ın yanına gitti
Ebru Gündeş, yasak aşk iddialarından sonra Reza Zarrab'ın yanına gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Yıldız Tilbe Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 75 milyon dolarlık evde lansman partisi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:43:49. #1.14#

title