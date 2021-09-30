75 bin lira kredi çektirip, dolandırmaya kalktılar

İşçi emeklisi Mevlüt A.'yı cep telefonundan arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, banka çalışanlarının, kimliğini kullanarak para çektiğini ve operasyonla yakalanacaklarını söyledi. Telefondaki kişi, Mevlüt A.'nın, 'Bolvadin Cumhuriyet savcısının hesap numarası' diye verdiği hesaba 75 bin lira yatırmasını istedi. Parası olmadığını söyleyen Mevlüt A.'dan kredi çekmesini isteyen kişi, "Krediyi çektikten sonra makbuzun yanına da iki nokta koy. Biz ondan sonra zanlıları yakalamak için bankaya operasyon düzenleyeceğiz. Sen de belirli bir süre emniyetle adliyenin arasında dolaş, operasyonun ardından parayı da savcının hesabına yatır. Zaten o para devletin" dedi.

Polisin, telefondakinin 'dolandırıcı' olduğunu söylemesiyle, dolandırılmak üzere olduğunu anlayan Mevlüt A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mevlüt A., daha sonra çektiği parayı banka şubesine götürüp krediyi de iptal ettirdi. Polis dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.