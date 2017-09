74. Venedik Film Festivali Sona Erdi

İtalya'da bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü "Altın Aslan", Meksikalı yönetmen Guillermo Del Toro'nun "The Shape of Water" isimli filmine verildi.



Venedik'teki Lido Yarımadası'nın ev sahipliği yaptığı festival, bu akşam düzenlenen ödül töreniyle son buldu.



Başkanlığını ABD'li aktris Annette Bening'in yaptığı jüri, Soğuk Savaş döneminde ABD'de çalıştığı yüksek güvenlikli devlet laboratuvarında bir meslektaşıyla gizli bir deneyi keşfeden temizlik görevlisi Sally'nin bir anda değişen hayat hikayesinin anlatıldığı, fantastik-drama türündeki "The Shape of Water" filmini, "Altın Aslan"a layık gördü.



Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülünü "Jusqu'a la Garde" filmiyle Fransız yönetmen Xavier Legrand kazandı.



"Jüri Büyük Ödülü"nü İsrailli yönetmen Samuel Moaz "Foxtrot" filmiyle alırken, "Jüri Özel Ödülü"nü de "Sweet Country" filmiyle yönetmen Warwick Thornthon aldı.



Türk yönetmen Emre Yeksan'ın Venedik'te dünya prömiyeri yapan ilk uzun metraj filmi, "Körfez"in de yarıştığı festivalin "Geleceğin Aslanı Ödülü"ne ise yönetmenine "Gümüş Aslan" kazandıran "Jusqu'a la Garde" filmi layık görüldü.



Festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü "The Insult" filmindeki rolüyle Filistinli aktör Kamel El Basha, en iyi kadın oyuncu ödülünü de "Hannah" filmindeki rolüyle İngiliz aktris Charlotte Rampling kazandı.



Festivalde geçen yıl "Altın Aslan" ödülüne, Filipinli yönetmen Lav Diaz'ın "The Woman Who Left" filmi layık görülmüştü.