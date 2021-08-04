72 kilo esrar ve 15 bin 894 kök kenevirle yakalanan karı kocaya 1 tutuklama
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72 kilo esrar ve 15 bin 894 kök kenevirle yakalanan karı kocaya 1 tutuklama

72 kilo esrar ve 15 bin 894 kök kenevirle yakalanan karı kocaya 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da mısır tarlası ve bostana kenevir eken karı koca çiftten koca tutuklanırken, karısı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da mısır tarlası ve bostana kenevir eken karı koca çiftten koca tutuklanırken, karısı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çift evlerinde 72 kilo 100 gram kurutulmuş esrar ile tarlalarına ekili 15 bin 894 adet kök kenevirle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Çobanlar İlçe Emniyet Amirliği desteği ile Çobanlar ilçesinde gerçekleştirildi. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisi, Zeki (53) ve Rahime U. (50), isimli karı kocanın çiftlik evine baskın düzenledi. Çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan polis, ev ekmeği yapmak için fırınlara hamur taşınan tekneler içerisinde hasadı yapılıp kurutulmuş halde 72 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Bölgede drone kaldıran ekipler mısır tarlasını incelediklerinde ekili vaziyette kenevir olduğunu belirledi. Tarlayı drone ile havadan saatlerce didik didik eden ekipler ekili haldeki 15 bin 894 adet kenevirin yerini tespit etti. Ekipler ardından kenevirin sökümlerini yaptı. Kenevir, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası söküldü. Olayın ardından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten Zeki U. tutuklanırken, Rahime U. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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