71 yıldır evli çifte Sevgililer Günü ziyareti - Haberler
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71 yıldır evli çifte Sevgililer Günü ziyareti

AA, Kamil Altıparmak - Güncel
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71 yıldır evli çifte Sevgililer Günü ziyareti

Manisa'nın Kula ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sevgililer Günü dolayısıyla 71 yıldır evli Ayşe ve Mustafa Bekar çiftini ziyaret etti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sevgililer Günü dolayısıyla 71 yıldır evli Ayşe ve Mustafa Bekar çiftini ziyaret etti.

Hüseyin Tosun, ziyarette 15 torun sahibi çifte, 71 yıllık evlilik akit belgelerini hediye etti.

Ayşe Bekar, evliliğin ancak karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle yürütülmesinin mümkün olduğunu dile getirerek, "Söylenen her sözü duymazsın, bazı şeyleri görmezden gelirsin, bu şekilde devam eder gider. Evlilikte kavga şamata olur ama çok şükür sürüp gidiyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tosun ise bir ömrü birlikte tüketen çifti herkesin örnek alması gerektiğini söyledi. ???????

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Sevgililer Günü, Hüseyin Tosun, Mustafa Bekar, Manisa, Güncel, Haberler

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