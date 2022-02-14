71 yıldır evli çifte Sevgililer Günü ziyareti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Sevgililer Günü dolayısıyla 71 yıldır evli Ayşe ve Mustafa Bekar çiftini ziyaret etti.

Hüseyin Tosun, ziyarette 15 torun sahibi çifte, 71 yıllık evlilik akit belgelerini hediye etti.

Ayşe Bekar, evliliğin ancak karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle yürütülmesinin mümkün olduğunu dile getirerek, "Söylenen her sözü duymazsın, bazı şeyleri görmezden gelirsin, bu şekilde devam eder gider. Evlilikte kavga şamata olur ama çok şükür sürüp gidiyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tosun ise bir ömrü birlikte tüketen çifti herkesin örnek alması gerektiğini söyledi. ???????