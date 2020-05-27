71 yaşındaki adam darp ettiler 71 yaşındaki adam darp ettiler Tekirdağ'da küfrettiği iddiasıyla iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

71 yaşındaki adam darp ettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da küfrettiği iddiasıyla iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Z.G. ile iki kişi arasında sokakta tartışma başladı. İki şahıs, küfrettiği iddiasıyla yaşlı adamı darp etti. Olay, sokakta ilaçlama yapan belediye çalışanlarının araya girmesiyle son buldu.

Yaralanan yaşlı adam, olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Z.G. kendisini darp edenler hakkında şikayette bulunacağını belirtti.

Belediye çalışanı: İnsanlık görevimizi yaptık

Olayın ardından konuşan bir belediye çalışanı, "Demircili Mahallesi'nde ilaçlama çalışması yapıyorduk. 3 kişi arasında kavga çıktığını gördük. Yaşananları görünce rahatsız olduk. İnsanlık görevimiz gereği ayırma gereğini duyduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA