70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı

70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in batı mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Okurcalar Mahallesi'nde başlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in batı mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Okurcalar Mahallesi'nde başlandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yücel, "Söz verdiğimiz gibi 70 kilometrelik yolu en kısa sürede asfaltlayacağız. Tüm mahallelerimizi kaliteli ve konforlu yollara kavuşturacağız" dedi.

Alanya Belediyesi tarafından Okurcalar Mahallesi'nde Okurcalar kavşağından turizm bölgelerine ve yerleşim yerlerine ulaşımı sağlayan İlifos Caddesi'nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla caddenin güneyindeki yol da mekanik sıkıştırma işleminin ardından asfaltlanıyor.

"Kısa sürede 70 kilometrelik yolun asfaltını tamamlayacağız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, "Batı mahallelerimizde yol, asfalt ve altyapı noktasında vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın taleplerini en hızlı ve etkin şekilde yerine getirmek için ekiplerimiz sahada görev yapıyor. Bir yandan asfalt hazırlığı diğer yandan asfalt çalışması sürüyor. Sezon içerisinde 70 kilometrelik yolu kaliteli ve konforlu bir ulaşım için hazır hale getireceğiz. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA

70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı
70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı
70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Kartal Tibet Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
70 kilometrelik asfalta Okurcular'dan başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 15:14:41. #1.14#

title