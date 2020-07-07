7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu
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7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu

7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu (2)CİNAYET ŞÜPHELİSİ KUZEN TUTUKLANDIDenizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve dün su kuyusunda parçalanmış olarak bulunan cesedin kendisine ait olduğu değerlendirilen reklamcı Levent Karaduman'ı öldürdüğü...

07.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:27

7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KUZEN TUTUKLANDI

Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve dün su kuyusunda parçalanmış olarak bulunan cesedin kendisine ait olduğu değerlendirilen reklamcı Levent Karaduman'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Osman Sepetçi, bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddeden Sepetçi, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme hakiminin Arkadaş ortamında adam öldürmekle ilgili sözler söylemişsin sorusuna Ali Osman Sepetçi, Son 2 yıldır beni sürekli telefonla arayıp, cinayetle suçluyorlardı. Bunlardan bıkmıştım. Bu nedenle ben de 'Yaptıysam alsınlar, cezamı çekerim' dedim. Kuzenimle ilgili bir sıkıntım olmadı. Cinayeti ben işlemedim. Cep telefonunu da bana kendisi vermişti. Kuyuda bulunan cesedin Levent'e ait olup olmadığını bilmiyorum. O da çıkabilir, başkası da olabilir dedi.

Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Ali Osman Sepetçi, Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Kuyunun bulunduğu arazinin sahibi olan Ali Osman Sepetçi'nin babası Orhan Sepetçi de jandarma tarafından gözaltına alındı. Osman Sepetçi'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Öte yandan kuyuda bulunan çürümüş cesedin Levent Karaduman'a ait olup, olmadığının tespiti için Pamukkkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak DNA testi için oğlu Ramazan Karaduman'dan doku ve kan örneği alındı.

7 yıldır kayıp olan reklamcının cesedi parçalanmış halde su kuyusunda bulundu

Kaynak: DHA

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