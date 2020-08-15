7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Bursa'da bir vatandaş, 7 yıldır bozuk paraları biriktirdiği kumbarasını açtı, biriktirdiği 12 bin 800 lira ile öz çekim yaptı.

Bursa'da bir vatandaş, 7 yıldır bozuk paraları biriktirdiği kumbarasını açtı, biriktirdiği 12 bin 800 lira ile öz çekim yaptı. İznik ilçesinde çiftçilikte uğraşan Abdulkadir Şen, 7 yıl önce klima tüpünü kumbara yaparak kullanmaya başladı. İçi tamamen boşaltılan tüpün üzerine bozuk para girebilecek kadar delik açtı. 7 yıl boyunca eline geçen bozuk paraları bu kumbaraya atan Şen, 7 yılın sonunda kumbarayı açmaya karar verdi. Demir kesme makinesiyle kumbarayı keserek açan Şen, binlerce bozuk parayı halının üzerine döktü. Onlarca kilo ağırlığındaki bozuk paraları halının üzerine dökerek tek tek saymaya başladı. Açılan kumbaradan 12 bin 800 lira çıkarken, ortaya çıkan görüntü şaşırttı. Şen, halının üzerini kapatan bozuk paralar ile öz çekim yaptı. - BURSA Kaynak: İHA