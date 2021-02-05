7 yaşında pullarla başlayan koleksiyon merakı 64 yıldır sürüyor

Ankara'da oturan Vedat Duman'ın 7 yaşında adliye önündeki evrak çöplüğünden topladığı pullarla başlayan koleksiyon merakı 64 yıldır sürüyor.

Çok sayıda dergide koleksiyonculukla ilgili yazıları yayımlanan Duman'ın, "Toplama Merakı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hatıra Paraları" adlı kitapları bulunuyor.

Duman, Kızılay Menekşe Sokak Balkanoğlu Pasajı'nda bulunan mütevazi dükkanında, koleksiyon meraklılarına da hizmet veriyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Duman, pul toplamaya 1957'de başladığını, seneler geçtikçe içindeki tutkunun güçlendiğini söyledi.

Duman, "1964'te tesadüfen Kızılay'da bulunan bir pul dükkanına girdim. Bu da Allah'ın bir lütfu, iyi ki girmişim. 1964 yılından sonra bu işleri iyice öğrenmeye başladık." diye konuştu.

Daha sonra kağıt, madeni ve hatıra para koleksiyonu yapmaya başladığını anlatan Duman, eski ankesörlü telefon kartlarını da topladığını belirtti.

Koleksiyona başlamak için çok para harcamaya gerek olmadığını dile getiren Duman, şöyle devam etti:

"Cipslerden çıkan eski 'taso'larla bile koleksiyon yapan arkadaşlarım var. Mesela gazoz kapaklarını biriktirir onları tek tek tasnif eder, güzelce dizersiniz veya pul alır onlarla bir gün uğraşırsınız. Onları pul defterine dizersiniz, bu size adeta terapi gibi gelir. Koleksiyona bakmak sizi rahatlatır ve dinlendirir. İnsanın doğası gereği koleksiyon yaptığını söyleyebiliriz. Misal 3 saatiniz, 4 rujunuz bile varsa siz fark etmeden aslında koleksiyon yapmaya başlamışsınızdır."

Duman, Kovid-19 salgını döneminde toplumun eve kapandığına ve sosyal hayatın yavaşladığına işaret ederek, "Bu dönemde bizim alana ilgi yoğun oldu. İnsanlar evlerinde sıkılınca yeni uğraşlar ve hobiler edindi. Bazıları da koleksiyon ve toplama merakı içine girdi. Bu durumdan memnunum çünkü insanların hayatta kalmak ve hayattan tat almak için bir hobiye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytaç Ünal