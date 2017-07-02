7. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali sona erdi.



Manavgat Belediyesince Boğaz Otel Kamping alanında gerçekleştirilen festivalin dördüncü ve son gününde çeşitli yarışmalar düzenlendi.



Çok sayıda motosikletçinin katıldığı yarışmada, "En Güzel Motosiklet" kategorisinde Osmaniye Kadirli Motosiklet Kulübü'nden İshak Yatmaz ile Finlandiya'dan İbrahim Güneş'in, "En Yavaş Motosiklet" kategorisinde Adana Motosiklet Kulübü'nden Muttalip Yalçın'ın, "En Özel Motosiklet" kategorisinde ise Furkan Ali Dal ile Sefa Mert Tan kardeşlerin motosikleti seçildi.



"En Uzak İlden Gelen Motosikletçi" ise festivale bin 200 kilometre uzaklıktaki Tunceli'den gelen Fethi Tan oldu.



Manavgat Belediyesi tarafından bu motosikletçilere kupa verildi.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin çok keyifli geçtiğini belirterek, katılan motosiklet tutkunlarına teşekkür etti.



Sözen, "Burada hep beraber güzel bir ortam sergiledik. Toplumun birlikte olması gerektiğini bir kere daha gösterdik. İnsanların hep bir arada, keyifle yaşayabileceklerini gösterdik. Festivalin, bu vesileyle Manavgat turizmine, Manavgat ticaret hayatına katkı yaptığını düşünüyorum." dedi.



Festivale katılan tüm motosikletçileri ülkenin dört bir tarafına kazasız belasız gönderme arzusu içinde olduklarını ifade eden Sözen, festivale her yıl ilginin daha da arttığını dile getirdi.



Festivale Türkiye, Almanya, İsveç, Finlandiya ve Avusturya'dan 120 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katıldı.