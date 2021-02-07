7 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! 7 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 7 Şubat Şans Topu devretti mi?

7 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçlandı mı? Bugün hangi şans oyunları var? araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirleniyor. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi olacak? İşte, 7 Şubat Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

7 Şubat Şans Topu çekilişi canlı yayında yapılıyor! Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 7 Şubat tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirleniyor. Peki, 7 Şubat Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 7 Şubat 2021: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 7 Şubat Şans Topu devretti mi?

ŞANS TOPU 7 ŞUBAT KAZANDIRAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Online sitesinde saat 20:00'da Şans Topu canlı olarak çekildi! 7 Şubat Şans Topu sonuçlarını buradan bulabilirsiniz!

7 ŞUBAT ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

7 Şubat akşamı Şans Topu sonuçları bu akşam 20:00'de çekildi!

İŞTE ŞANSLI NUMARALAR: Bu akşam haberimizden öğrenebilirsiniz.

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ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.