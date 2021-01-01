7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi
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7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi

01.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:27

Gaziantep'te, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Feyzanur S. yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feyzanur S'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

Haber Yorumları (2)
MERSİN 33: Ya ne olur beni mazur görün . bu isimlerin arkasına neden '' Nur '' ekliyorlar ? Mesela Nisanur, Elifnur gibi . Nur eklenince nurlanıyor mu yada cennete mi gidiyor ? Mahallede Fulya isimli bir bayan vardı , mahalleliye kendisine Fatıma diye seslenilmesini istedi . Neden ?
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ÇINAR: sana ne. . . bırak isteyen istediği ismi koyar , derdi seni mi aldı. . . canın sıkıldı herhalde ne yazsam diye düşündün
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