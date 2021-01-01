7'nci kattan düşen liseli Feyzanur feci şekilde can verdi
01.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:27
Gaziantep'te, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Feyzanur S. yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.
KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Feyzanur S'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ