7'nci kat balkonundan atlayan liseli Feyza Nur, hayatını kaybetti (2)

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN, FEYZA NUR PAYLAŞIMI

Gaziantep Valisi Davut Gül, liseli Feyza Nur'un ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Olayın adli makamlar tarafından titizlikle incelendiği bilgisini veren Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anne, baba ve kardeşlerinin evde olduğu anda öğrencimiz Feyza Nur S.'nin terastan düşerek vefatını üzüntüyle öğrendim. Olayı adli makamlar titizlikle incelemektedir. Sebebi ne olursa olsun bir canımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ