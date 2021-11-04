7. Koğuştaki Mucize konusu ne, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Drama türünde sinemada gişe rekoru kıran 7. Koğuştaki Mucize filminin başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur paylaşıyor. 7. Koğuştaki Mucize filmi yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yaptı. Senaristliğini ise Kubilay Tat üstlendi. 7. Koğuştaki Mucize film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize film oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

7. Koğuştaki Mucize 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

Yedinci Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI VE KADROSU!

7. Koğuştaki Mucize filmin oyuncu kadrosunda, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Kültür Şahin, Cankat Aydos, Ferit Kaya, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat yer alıyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet