7. Koğuştaki Mucize konusu ne, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2019 yapımı drama türündeki filmi 7. Koğuştaki Mucize 4 Kasım Perşembe günü Fox TV ekranlarına geliyor. Film başlamadan önce izleyiciler, 7. Koğuştaki Mucize konusu ne, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte bilgiler...
Drama türünde sinemada gişe rekoru kıran 7. Koğuştaki Mucize filminin başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur paylaşıyor. 7. Koğuştaki Mucize filmi yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yaptı. Senaristliğini ise Kubilay Tat üstlendi. 7. Koğuştaki Mucize film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? 7. Koğuştaki Mucize film oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!
7. Koğuştaki Mucize 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak.
Yedinci Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?
Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.
7. Koğuştaki Mucize filmin oyuncu kadrosunda, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Kültür Şahin, Cankat Aydos, Ferit Kaya, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat yer alıyor.