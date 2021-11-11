Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TRABZON'un Arsin ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan hafif ticari araca çarpan midibüs, refüjü aşıp karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı.

TRABZON (DHA) - TRABZON'un Arsin ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan hafif ticari araca çarpan midibüs, refüjü aşıp karşı şeride geçerek minibüsle çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Arsin ilçesi Yeşilyalı mevkisinde meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 61 ADJ 676 plakalı yolcu midibüsü, akaryakıt istasyonundan yola kontrolsüz çıkan 61 HE 608 plakalı Temel Y. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Midibüs refüjü aşıp karşı şeride geçerek 61 AEB 645 plakalı minibüsle çarpıştı. Hafif ticari araç da yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada midibüs ve minibüsteki 7 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, ulaşım da aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, midibüsün, akaryakıt istasyonundan yola çıkan hafif ticari araca çarptığı, refüjü aşarak karşı şeride geçip minibüsle çarpıştığı görüldü.

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Son dakika haberleri! 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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