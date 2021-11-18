7 ildeki telefon dolandırıcılarına operasyonda 1 tutuklama

KASTAMONU (DHA) - KASTAMONU merkezli 7 ilde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi', 'polis' ve 'asker' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kentte telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi', 'polis' ve 'asker' olarak tanıtaral dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kastamonu merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. 10 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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