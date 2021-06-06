7 haziranda okula gitmek zorunlu mu? Liseler ve ortaokullar için 7 Haziran'da okullar açılıyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

7 haziranda okula gitmek zorunlu mu? Liseler ve ortaokullar için 7 Haziran'da okullar açılıyor mu?

7 haziranda okula gitmek zorunlu mu? Liseler ve ortaokullar için 7 Haziran'da okullar açılıyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitim 7 Haziran günü sona eriyor ve yüz yüze eğitim başlıyor. Kabine sonrası okulların açılması ile beraber "Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?" Soruları gündeme geldi.

7 Haziran 2021 okula gitmek zorunlu mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın zamandır öğrenciler uzaktan eğitim alıyor. Milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren kararın kabine toplantısının ardından açıklandı. Veli ve öğrencilerin büyük bir merakla araştırdığı soruların yanıtını haberimizde sizler için derledik… 7 haziranda okula gitmek zorunlu mu? Liseler ve ortaokullar için 7 Haziran'da okullar açılıyor mu?

7 HAZİRAN'DA OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Türkiye genelinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran tarihinde verilecek. Okullarda telafi programı eğitimleri ise 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler telafi eğitimlerine isteğe bağlı bir şekilde katılabilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
7 haziranda okula gitmek zorunlu mu? Liseler ve ortaokullar için 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:34:33. #1.16#

title