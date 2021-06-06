7 haziranda okula gitmek zorunlu mu? Liseler ve ortaokullar için 7 Haziran'da okullar açılıyor mu?

Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitim 7 Haziran günü sona eriyor ve yüz yüze eğitim başlıyor. Kabine sonrası okulların açılması ile beraber "Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?" Soruları gündeme geldi.

7 Haziran 2021 okula gitmek zorunlu mu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın zamandır öğrenciler uzaktan eğitim alıyor. Milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren kararın kabine toplantısının ardından açıklandı. Veli ve öğrencilerin büyük bir merakla araştırdığı soruların yanıtını haberimizde sizler için derledik… 7 haziranda okula gitmek zorunlu mu? Liseler ve ortaokullar için 7 Haziran'da okullar açılıyor mu?

7 HAZİRAN'DA OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Türkiye genelinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran tarihinde verilecek. Okullarda telafi programı eğitimleri ise 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler telafi eğitimlerine isteğe bağlı bir şekilde katılabilecek.