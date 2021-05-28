7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
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7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta 7 gündür kayıp olarak aranan Emre Öztürk'ün (28) arkadaşı K.İ. tarafından dövülerek öldürüldükten sonra merkeze bağlı Bademkaya köyü mezarlığına gömüldüğü belirlendi.

SİVAS'ta 7 gündür kayıp olarak aranan Emre Öztürk'ün (28) arkadaşı K.İ. tarafından dövülerek öldürüldükten sonra merkeze bağlı Bademkaya köyü mezarlığına gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kümbet Mahallesi'nde oturan Emre Öztürk, 20 Mayıs'ta arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyen Öztürk için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kayıp Emre Öztürk'ü bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Öztürk'ün son olarak temas kurduğu arkadaşları K.İ. (24), İ.P. (32) ve B.A. (38) gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden K.İ.'nin, Emre Öztürk'ü döverek öldürdüğü ve merkeze bağlı Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Köye giden polis ekipleri, elbiseleriyle toprağa gömülen Emre Öztürk'ün cesedini buldu. Öztürk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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