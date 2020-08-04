7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
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7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum

Kemer'de kıraathane işleten 40 yaşındaki Tuncay Ö.'den geçen çarşambadan beri haber alınamıyordu. "Hakkınızı helal edin" diye not bırakıp ortadan kaybolan kıraathaneci 7 gün sonra ortaya çıktı; kaybolmadığını, canı sıkıldığı için kafa dinlemeye gittiğini söyledi.

7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
04.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:58

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce bıraktığı notla helallik istedikten sonra ortadan kaybolan 40 yaşındaki Tuncay Ö., bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek arandığı süreçte kent merkezinde kafa dinlediğini söyledi. Tuncay Ö., evinde bulunan nottan ise haberi olmadığını öne sürdü.

HABER ALAMAYINCA EVİNE GİRDİLER

Kemer ilçe merkezinde kıraathane işletmecisi Tuncay Ö., 29 Temmuz Çarşamba günü Merkez Mahallesi'nde bulunan evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları, 1 Ağustos Cumartesi günü Tuncay Ö.'nün yalnız yaşadığı eve gitti. İçeri girdiklerinde Tuncay Ö.'nün şarja takılı cep telefonunu ve yakınları için bıraktığı notu buldu. İhbar üzerine eve gelip, inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuncay Ö. için arama çalışması başlattı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" DİYE NOT BIRAKMIŞ

Yanına kişisel hiçbir eşya almadan evden çıkan Tuncay Ö.'nün, yakınlarına bıraktığı notta ise borçlarının, dükkanının devredilerek ödenmesini isteyip, 'Allah hepinizden gani gani razı olsun. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım helal olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle' diye yazdığı belirtildi.

ARANIYORDU, POLİS MERKEZİNE GELDİ

Tuncay Ö.'nün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, çevredeki kamera kayıtları da incelendi. Arama çalışmaları devam ederken, Tuncay Ö. bugün sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis merkezine geldi.

"KAFA DİNLİYORDUM"

Tuncay Ö. kayıp olarak arandığı süreçte Antalya'da olduğunu, canı sıkıldığı için kafa dinlemeye gittiğini belirtirken, evinde bulunan nottan ise haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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