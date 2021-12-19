7. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat veTurunçgil Festivali
AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
7. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nde sahneye çıkan Gece Yolcuları müzik grubu hayranlarıyla buluştu.
7. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nde sahneye çıkan Gece Yolcuları müzik grubu hayranlarıyla buluştu.
Numune Evler Mahallesi'ndeki festival alanında sahne alan Gece Yolcuları, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konser sonunda Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından müzik grubuna plaket verildi.