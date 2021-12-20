7. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali
AA / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat
Dörtyol'da 7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali şarkıcı Ece Seçkin konseriyle sona erdi.
Dörtyol'da 7. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali şarkıcı Ece Seçkin konseriyle sona erdi.
Numune Evler Mahallesi'ndeki festival alanındaki konserde Ece Seçkin, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konser sonunda Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, şarkıcı Seçkin'e çiçek ve plaket verdi.