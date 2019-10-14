"7'den 77'ye tüm vatandaşlar, kefenimizi giymiş hazır bekliyoruz"

14.10.2019 15:03

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Yardımcısı Şükrü Mısırlı, "7'den 77'ye tüm vatandaşlar, kefenimizi giymiş hazır olarak ordumuzun, devletimizin emrini bekliyoruz." dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Mısırlı ile birlik binasında basın toplantısı düzenledi.

Bahar, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından harekata destek olmak amacıyla Akçakale'ye 2 bin 23 Türk bayrağı götürdüklerini söyledi. Bayrakların bir kısmını yöre halkına dağıttıklarını dile getiren Bahar, bir kısmının da Tel Abyad sokaklarına asıldığını belirtti.

"Gönül köprüsünde ilk adımı Antalyalı Yörük çocukları attı"

Belediye Başkan Yardımcısı Mısırlı, kahraman Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı ile Akçakale, Tel Abyad, Ceylanpınar, Resulayn, Suruç ve Ayn El Arap'ta bir destan yazdığını söyledi.

Akçakale'yi ziyaret eden BAİB Başkanı Hakkı Bahar'ın kendilerine manevi destek verdiğini dile getiren Mısırlı, getirilen Türk bayraklarını da düğün havasında ilçede dağıtıldığını anlattı.

Devletin tüm gücüyle sınır hattındaki sivil halka yetiştiğini, onların ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Mısırlı, şöyle devam etti:

"Burada özel sektörün ve bütün ulusun bir dayanışma örneği göstererek gönül köprüsü kurması gerektiğini inanıyoruz. İlk adımı Antalya, Yörük çocukları attı. Antalya'dan Akçakale'ye, Ceylanpınar'a, Suruç'a bir gönül köprüsü kurdular. Bayraklarla başladı. Türk milletinin bir hasleti var, böyle günlerde milli dayanışma örneği gösteriyor. Dolayısıyla, yurdun dört bir yanından oraya gönül köprüsü kurulacağına inanıyoruz. İlk adımı Antalya attı. BAİB Başkanı Hakkı Bahar'ın destekleriyle burada bir yardım kampanyası başladı."

"Devletimizin emrini bekliyoruz"

Türk ordusunun barış ve huzur getirmek için harekatı düzenlediğini ifade eden Mısırlı, harekatın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Akçakale Belediyesi olarak işin koordinasyon merkezinde olduklarını aktaran Mısırlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muzaffer olduklarına inanıyoruz. Arap'ı, Kürt'ü, Türk'üyle bütün bölge insanlarının barış içinde yaşamaları için mücadele ediyorlar. Bu noktada özellikle harekatın merkezi olan Akçakale'de bütün vatandaşlarımız devletimizin, ordumuzun yanında. Belediye olarak da tüm insan kaynakları ve iş makinelerimizle ordumuzun hizmetindeyiz. 7'den 77'ye tüm vatandaşlar, kefenimizi giymiş hazır olarak ordumuzun, devletimizin emrini bekliyoruz. Sınır boyları bize mezar olsa dahi o sıcak yataklarda yatmayacağız."

Mısırlı, harekatın başladığı günden bu yana tüm Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç'un ayakta olduğunu kaydetti. Buradaki vatandaşlara yurdun dört bir yanından şefkat kolları uzanacağını dile getiren Mısırlı, gönül köprüsü kurularak gereken desteğin verileceğine inandıklarını bildirdi.

Kaynak: AA