7 Branşta Bin 500 Öğrenci Eğitim Alıyor

Arnavutköy Belediyesi yaz spor okullarında bin 500 öğrenciye eğitim veriyor.

Arnavutköy Belediyesi yaz spor okullarında bin 500 öğrenciye eğitim veriyor.

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları, gençlere yönelik her yıl farklı branşlarda ücretsiz eğitimler veriyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın ilçemiz öğrencilerine ücretsiz armağanı olan 'Yaz Spor Okulları' çocukların gelişimine katkı sağlamak amacı ile her yaz gerçekleştirilen eğitimlerle, öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirmenin yanı sıra eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Bu kapsamda Arnavutköy Kapalı Spor Kompleksi, Hadımköy Kapalı Spor Kompleksi, Bolluca Stadı, Vadipark Halı Saha, Durusu Stadı, Bolluca Sabri Akın ve Ömerli Evliya Çelebi İlköğretim Okullarında uzman eğitmenler eşliğinde bin 500 öğrenciye futbol, basketbol, voleybol, karate, kickboks, okçuluk ve cimnastik branşlarında eğitimler veriliyor.

Kaynak: Habermetre