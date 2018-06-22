7 Aylık Hamile Neslişah Alkoçlar, Bebeğine Gelecek Hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlayacak

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile 2014 yılında evlenen Neslişah Alkoçlar, ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.

HEDİYELERİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAK

7 aylık hamile olan Alkoçlar, bebeğine gelecek tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak. Amerika'da eşi ve oğluyla tatil yapan Neslişah Alkoçlar, kızı için buradan alışveriş yapacak.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti 2016 yılında Emir adını verdikleri bebeklerini kucağına almıştı. Çiftin bebekleri 3 kilo 950 gram 49 santimetre boyunda dünyaya gelmişti.