7 Aylık Hamile Neslişah Alkoçlar, Bebeğine Gelecek Hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na Bağışlayacak
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın 7 aylık hamile eşi Neslişah Alkoçlar, bebeğine gelecek tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamaya karar verdi.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile 2014 yılında evlenen Neslişah Alkoçlar, ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor.
HEDİYELERİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA BAĞIŞLAYACAK
7 aylık hamile olan Alkoçlar, bebeğine gelecek tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak. Amerika'da eşi ve oğluyla tatil yapan Neslişah Alkoçlar, kızı için buradan alışveriş yapacak.
Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti 2016 yılında Emir adını verdikleri bebeklerini kucağına almıştı. Çiftin bebekleri 3 kilo 950 gram 49 santimetre boyunda dünyaya gelmişti.
YORUMLAR (5)
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BİR VANLI OLARAK BEŞİKTAŞDAN NEFRET EDİYORUZZZCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herşeyiniz Reklam...lan bide Allah için ahiret icin bisey yapin dünya zevki gecici...ölüm var kabir var hatırlatayımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Farkindalik sahibibolmak baska sey :) taktir ettimCevap Yaz Yayından Kaldır
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DUYANLARA DUYMAYANLARACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ertuğrul bey hayırlı olsun Allah analı babalı büyütsün inşCevap Yaz 3 Yayından Kaldır