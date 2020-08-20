69 nerenin plaka kodu? 69 plakası nereye ait, hangi şehir? Bayburt ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 69 plakası nerenin, hangi ile ait?

Plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 69 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 69 plakasının detaylarını aktaralım.

69 NERENİN PLAKA KODU?

69 plakası hangi şehre ait : Bayburt

69 plakası Bayburt iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 69 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Bayburt şehrine ait demektir. Bayburt'un plakası 69'dur. Normalde Bayburt B harfi ile başladığı için plaka numarası daha düşük bir sayı olması lazımdır. Fakat Bayburt sonradan il olduğu için 69 plakasına sahip olmuştur.

Peki Bayburt ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

BAYBURT İLÇELERİNE AİT PLAKA HARF - GRUP KODLARI

Plaka kodu 69 olan Bayburt'un ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Bayburt'un hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 69 Bayburt plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Bayburt Merkez ilçesi plaka harfleri :

69 AC 001 - 69 AZ 999

69 M 0001 - 69 M 9999

69 T 0001 - 69 T 9999

ile başlayanlar Bayburt'a aittir.

Sonuç itibariyle 69 plakası Bayburt şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

BAYBURT PLAKA KODU KAÇTIR?

Bayburt ilimizin plaka kodu 69'dur. Yollarda gördüğümüz 69 plakalı arabalar Bayburt şehrine ait demektir.

BAYBURT TELEFON ALAN KODU KAÇTIR?

Bayburt telefon alan kodu 458'dir. Yani 0458 numarasıyla başlayan telefon kodları Bayburt şehrine aittir.