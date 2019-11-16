68 yıllık semer ustasının sırrı, hayvanlara gösterdiği hassasiyet

16.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:26

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 68 yıllık semer ustası Mehmet Ali Ağaçcı, rahatsızlık vermemesi için hayvanı görmeden semer yapmıyor.

Mesleğindeki en büyük sırrı "hayvanlara gösterdiği hassasiyet" olarak nitelendiren Ağaçcı, hayvanların hakkına girmekten endişe duyduğunu ifade ediyor.

Demircili 86 yaşındaki semer ustası Mehmet Ali Ağaçcı, mesleğine 1951'de çırak olarak başladı. Dedesi de semerci olan Ağaçcı, o dönemdeki performansının ardından 3 yıl sonra kendi iş yerini açtı.

Yaklaşık 68 yıldır semercilik yapan Mehmet Ali Ağaçcı, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Halen ilk günkü heyecan ve titizlikle çalışan Ağaçcı, hayvanların vücut yapısına göre semer yapıyor. Usta, hayvanları görmeden de semer yapmıyor.

Mehmet Ali Ağaçcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dede mesleği olduğu için semerci olmaya karar verdiğini söyledi.

Mesleğinin popülerliğini yitirdiğini anlatan Ağaçcı, şöyle konuştu:

"Önceden herkesin illa bir zanaati olsun isterlerdi. Zanaati olmayana kız vermezlerdi. Geçen sürede semer vurulan hayvan sayısı azaldı. Demirci ve çevresinde bir tek ben kaldım. Yıl içinde 60 ile 80 arasında semer yapıyor ya da tamir ediyorum. Genelde de kırsal mahallelerden gelen müşterilerime satış yapıyorum."

"Benim için hayvan hakkı her şeyden önce gelir"

Hayvanların vücuduna göre semer yapmaya gayret ettiğini, işinde çok titiz olduğunu anlatan Mehmet Ali Ağaçcı, "Hayvanın hakkı insan hakkı gibi olmaz. İnsan ile helalleşirsin ama hayvan ile helalleşemezsin. Siparişlerimi semer yapacağım hayvanı görmeden almam. Semer hayvana uymaz, ona denk gelmez ve onun canını yakar diye kaygılanırım. Sahibinin ödeyeceği paradan ziyade önce hayvanı düşünürdüm. Benim için hayvan hakkı her şeyden önce gelir. Hayvanların haklarına girerim diye hep endişe duydum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA