68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar
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68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar

07.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:57

Esenler'de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak katil zanlısı cezaevi firarisi Cemal Ş. Bağcılar'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cemal Ş.'nin yaşlı kadını tanıdığı ve aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı bu sebepten olayı gerçekleştiği öğrenildi.

Esenler Fatih Mahallesi'ndeki evinde dün öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerden yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi.

KATİL ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLA DAHA ÖNCE TARTIŞMIŞ

Öte yandan Cemal Ş. ile yaşlı kadının daha önceden birbirlerini tanıdıkları ve aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı bu sebepten olayın gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büroda olayı itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca Cemal Ş'nin 5 ayrı dolandırıcılık konusundan aranmasının olduğu tespit edildi.

YAŞLI KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak'ın otopsi incelemeleri bugün tamamlandı. Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak'ın cenazesi ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

68 yaşındaki kadını öldüren tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar
68 yaşındaki kadını öldüren katil tanıdık çıktı! Daha önce tartışmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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