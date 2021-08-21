68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
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68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Kültür Sanat

Malatya'nın Darende ilçesinde, "68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" kapsamında Rafet El Roman ile Ahmet Şafak konser verdi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, "68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali" kapsamında Rafet El Roman ile Ahmet Şafak konser verdi.

Güreş Sahası'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, konsere katılım gösterenlere teşekkür etti.

Özkan ayrıca aşının önemine değinerek, tüm vatandaşlardan aşı olmalarını rica etti.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesajlar okundu.

Çok sayıda kişinin izlediği konserde sanatçılar Rafet El Roman ve Ahmet Şafak sevilen eserlerini seslendirdi.

68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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68. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali - Haberler
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