Müdürünün tacizine uğrayan genç kadın soluğu savcılıkta aldı: Sık sık arıyor, "İki tane karım var zevk alamıyorum" diyor

66 yaşındaki müdürü Hasan U.'dan şikayetçi olan Dilan Ç., ifadesinde "Sık sık beni arıyor. İki tane karısı olduğunu zevk alamadığını söylüyor" dedi. Tanık olarak dinlenen başka bir çalışan, iddiaları doğruladı. Hasan U. hakkında "cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da bir firmada çalışan 30 yaşındaki Dilan Ç. 66 yaşındaki müdürü Hasan U.'nun kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

"İKİ KARIM VAR AMA ZEVK ALAMIYORUM"

Milliyet'in haberine göre; iş yerinde Hasan U.'nun yanından geçerken sürekli "Of of" dediğini anlatan Dilan Ç., "Sık sık beni arıyor. İki tane karısı olduğunu zevk alamadığını söylüyor" dedi.

"KİLOLULARDAN TAT ALAMIYORUM"

Hasan U.'nun koluna su döküp sonra da kolunu ovalarken, "Kilolulardan tat alamıyorum" dediğini anlatan Ç., "Burada çalışan bir elemanın göğsünün arasına buz koydum, sana da yapacağım" dediğini anlattı.

"ÇIK ŞU MASANIN ÜSTÜNE DE ENDAMINI GÖRELİM"

Başka bir gün ise Hasan U.'nun kendisine, kaç beden kıyafet giydiğini sorup, "Çık şu masanın üzerine de endamını görelim" dediğini söyleyen Dilan Ç., "Beni öp seni çok kıskanıyorum diyor. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Suç duyurusunun ardından ifadesi alınan Hasan U. ise suçlamaları ve ifadede geçen hiçbir iddiayı kabul etmedi. Soruşturma kapsamında iş yerinde çalışan erkek bir çalışanın da tanık olarak ifadesi alındı.

TANIK, İDDİALARI DOĞRULADI

Tanık, Dilan Ç.'nin beyanlarını doğrular nitelikte ifade verince şüpheli Hasan U.'nun suçtan kurtulmak için yalan söylediğine kanaat getiren savcılık iddianame düzenledi. İddianamede Hasan U.'nun, "cinsel taciz" suçundan 4.5 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.