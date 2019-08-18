18.08.2019 00:59

Malatya'nın Darende ilçesinde, "66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali"nde şarkıcılar Ali Kınık ile Mustafa Ceceli konser verdi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, ilçenin Güreş Sahası'nda düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu tür etkinliklerde hemşehrilerinin hasret giderdiğini belirtti.

Özkan, "Bu konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm Darende halkına, derneklerimize, iş adamlarımıza ve protokolümüze teşekkür ediyorum. Bizlere verilen bu destekler daha iyi işler yapmamız için ışık oluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği teşekkür mesajları okundu.

Daha sonra şarkıcılar Ali Kınık ve Mustafa Ceceli sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konseri çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA