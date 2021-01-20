650 yıllık İncil'i 25 milyon liraya jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
20.01.2021 07:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:01
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde alıcı kılığına giren jandarma ekipleri, 25 milyon liraya satışa çıkarılan 650 yıllık İncil'i ele geçirdi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 25 milyon TL'ye satılık İncil ihbarını alan jandarma ekipleri alıcı kılığına girdi.
ALICI KILIĞINDA GÖRÜŞTÜLER
Bunun üzerine jandarma ekipleri, İncil'i satmak isteyen satıcılarla iletişime geçti. Operasyon kapsamında şüphelilerle buluşan alıcı kılığındaki jandarma ekipleri M.D. ve K.T.'yi yakaladı.
CEYLAN DERİSİNDEN YAPILMIŞ
Ceylan derisinden yapılmış İncil muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı