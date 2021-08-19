65 yaşındaki Fahrettin Amca ok ile hedefi 12'den vurması vatandaşların ilgi odağı oldu
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65 yaşındaki Fahrettin Amca ok ile hedefi 12'den vurması vatandaşların ilgi odağı oldu

65 yaşındaki Fahrettin Amca ok ile hedefi 12'den vurması vatandaşların ilgi odağı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te attığı ok ile hedefi 12'den vuran 65 yaşındaki Fahrettin Amca vatandaşların ilgi odağı oldu.

Pendik'te attığı ok ile hedefi 12'den vuran 65 yaşındaki Fahrettin Amca vatandaşların ilgi odağı oldu. Pendik Belediyesi'nin düzenlediği "Pendik'te ok atmayan kalmasın" etkinliğine 65 yaşındaki Fahrettin Amca damgasını vurdu. Etkinliğe katılarak attığı ok ile hedefi 12'den vuran Fahrettin Amca, spor yapmanın yaşının olmadığını kanıtlayarak çevredekilerin ilgi odağı oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda okçuluk alanında şampiyon olan milli sporcu Mete Gazoz'un büyük başarısının ardından vatandaşlar arasında okçuluk sporuna olan ilgide de artış yaşandı. Pendik Belediyesi'nin Kurtdoğmuş Köyü'nde düzenlediği "Pendik'te ok atmayan kalmasın" etkinliğine 7'den 70'e çok sayıda sporsever katıldı. Katılımcıların hedef tahtalarına ok atarak kendilerini denedikleri ve ok atmayı öğrendikleri etkinliğe katılan 65 yaşındaki Fahrettin Amca ise ilgi odağı oldu. Fahrettin amca eline aldığı ok ve yay ile hedefi 12'den vururken çevredekiler tarafından tebrik topladı. Spor yapmanın yaşının olmadığını bir kez daha kanıtlayan 65 yaşındaki Fahrettin Amca etkinlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, düzenlenen etkinlikte attığı ok ile hedefi 12'den vuran Fahrettin Amca'yı sosyal medya hesabından paylaşarak tebrik etti. - İSTANBUL

65 yaşındaki Fahrettin Amca ok ile hedefi 12'den vurması vatandaşların ilgi odağı oldu
65 yaşındaki Fahrettin Amca ok ile hedefi 12'den vurması vatandaşların ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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