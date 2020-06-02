65 yaşındaki adam arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı Denizli'de arkadaşını ekmek bıçağı darbeleriyle ağır yaralayan yaşlı adam olay yerinden kaçtı. Zanlı kısa sürede yakalanırken, yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 65 yaşındaki adam, beraber alkol aldığı arkadaşını ekmek bıçağı darbeleriyle öldüresiye yaraladı. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, olay yerinden kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

TARTIŞMA ALKOLÜN DE ETKİSİYLE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde bir apartman dairesinde, Salim K. (61), kendi evinde arkadaşı H.H.K. (65) ile alkol almaya başladı. Alkolün etkisiyle iki arkadaş arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.H.K., eline aldığı ekmek bıçağı ile arkadaşını öldüresiye darbelerle yaraladı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Salim K. kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındı. yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşını ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan H.H.K. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA