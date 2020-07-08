65 yaş üstü vatandaşlara maske ve kolonya dağıtımı Vefa Destek Hattına bağlı olan, Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyeleri dağıtılıyor.

Paketleri sahiplerine veriyoruz

Covid- 19 salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla içerisinde kolonya, maske ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun ve imzasının olduğu paketler dağıtılıyor. Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Suat Balkaya, "Şahsım ve ekibim pandemi sürecinde özveri ve gayretle çalıştı. Cumhurbaşkanımızın imzası olan hediye paketleri 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. İçerisinde kolonya ve maske bulunan özenle hazırlanan paketleri sahiplerine veriyoruz. Kişi mahalle gözetmeksizin tüm 65 yaş üstü vatandaşımıza teslimat yapılacaktır" diye belirtti.

Vatandaşlardan teşekkür

Hediye paketlerini alan 65 yaş üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler. Bu süreçte hizmete girmiş Vefa Destek Hattı sayesinde evde kaldıkları süre içerisinde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve Sapanca Belediyesi tarafından telefonla aranarak hal hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kaynak: Bültenler