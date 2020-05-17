65 yaş üstü Tarabya sahilinde yürüyüş yaptı
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65 yaş üstü Tarabya sahilinde yürüyüş yaptı

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

65 yaş üstü Tarabya sahilinde yürüyüş yaptı
17.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:14
KORONAVİRÜS  önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan  65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle Tarabya  sahiline gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park  ve sahilde  yürüyüş yaparken, kimi de  spor yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve  sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Sahilde koşarak spor yapan Alaattin Çetin " 65 yaşında olduğum  evde olduğum için bugün sağlık için koşuyorum, 18'e kadar spor yapağım " dedi

Bu arada 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Kadıköy Meydan ve Kadıköy İskelesi sessizliğe büründü. Trafik ekipleri, yasak kapsamında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında sokağa çıkma izni olan araç ve vatandaşların kimlik ve belgelerini kontrol etti.


- Istanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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