65 yaş üstü Tarabya sahilinde yürüyüş yaptı KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 12.00'de başlayan izinle Tarabya sahiline gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve sahilde yürüyüş yaparken, kimi de spor yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Sahilde koşarak spor yapan Alaattin Çetin " 65 yaşında olduğum evde olduğum için bugün sağlık için koşuyorum, 18'e kadar spor yapağım " dedi

Bu arada 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Kadıköy Meydan ve Kadıköy İskelesi sessizliğe büründü. Trafik ekipleri, yasak kapsamında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında sokağa çıkma izni olan araç ve vatandaşların kimlik ve belgelerini kontrol etti.

- Istanbul

Kaynak: DHA