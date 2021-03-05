65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri ve toplu taşıma kullanmaları kısıtlanan 65 yaş üstü için yeni karar belli oldu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

65 yaş üstüsokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararları dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından esnetildi. Kasım ayından beri sokağa çıkma saatleri 3 saatle sınırlı olan 20 yaş altı çocuklar ve gençler kısıtlamaların saatleri genişletildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı izin saatleri, 65 yaş üstü için değişti. Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından illerin risk durumlarına göre, bazı kentlerde 65 yaş sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. İşte risk grubuna göre illerin tamamı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir.

Çok Yüksek risk grubundaki illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.