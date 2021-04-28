65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak. 17 Mayıs tarihinde bitecek sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak. 17 Mayıs tarihinde bitecek sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 aylığı, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için kişininve eşinin gelirine bakılır. Eğer gelir asgari ücret tutarının üçte birinden düşük olanlara verilen ücrettir.

65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ajanslara düşen haber göre 65 yaş aylığı alan kişilere bayram ikramiyesi verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.