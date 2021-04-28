65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?

65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak. 17 Mayıs tarihinde bitecek sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak. 17 Mayıs tarihinde bitecek sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir?

65 YAŞ AYLIĞI NEDİR?

65 aylığı, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için kişininve eşinin gelirine bakılır. Eğer gelir asgari ücret tutarının üçte birinden düşük olanlara verilen ücrettir.

65 YAŞ AYLIĞI ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ajanslara düşen haber göre 65 yaş aylığı alan kişilere bayram ikramiyesi verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin miktarını açıkladı. Emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vedat Bilgin Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hadise Burak Sergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mete Kalkavan Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı 2021? 65 yaş aylığı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:46:01. #1.16#

title